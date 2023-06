Crisis in federale regering escaleert tot "fysiek incident" tussen ministers Vandenbroucke en Van Quickenborne

Het incident lekt uit op een moment dat de sfeer in de federale regering al onder het vriespunt zit in de nasleep van de gecontesteerde passage van Lahbib in de Kamer.

De linkse partijen binnen de regering blijven excuses eisen voor haar rol in de aflevering van visa voor een delegatie Iraniërs, maar de MR lijkt niet van plan om Lahbib een knieval te laten maken. Normaal gezien wordt er komend weekend opnieuw overlegd over de fiscale hervorming, maar het is niet duidelijk of dat overleg kan doorgaan.