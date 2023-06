Dag van de Mantelzorg: "Wie zorgt voor psychisch kwetsbaren, krijgt te weinig erkenning"  

Volgens de Similes-directeur hebben pyschologen, artsen of psychiaters vaak de gewoonte om met de persoon zélf aan de slag te gaan, en niet om de omgeving erbij te betrekken. "Ook dat is anders bij lichamelijke aandoeningen. Ik denk dat het voor veel mensen wel herkenbaar is: als je voor een belangrijke diagnose staat, dan stelt de arts vaak voor om iemand mee te brengen. Met psychische problemen is dat niet zo, al heeft dat ook een deel te maken met het beroepsgeheim."