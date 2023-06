Organisator Bierfeesten in Oudenaarde roept op drank aan hun toog te kopen: "Alleen dan kunnen we de feesten gratis houden"

De Adriaen Brouwer Bierfeesten in Oudenaarde zijn een evenement van de stad en van de twee brouwerijen, Liefmans en Roman. Peter Decordier staat in voor de organisatie. Maar een dergelijk evenement organiseren is niet meer rendabel, vertelt hij. "Om financiële redenen moeten we dit niet doen. Het is de 13de keer, maar we hebben een hart voor de feesten. Ik ben zelf geboren en getogen in Oudenaarde, vandaar dat we het overeind willen houden en bereid zijn om een financiële duit in het zakje te doen, want rendabel is dit niet."