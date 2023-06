De ene ramp is de andere niet: waarom is er meer aandacht voor de onderzeeër dan voor de migrantenboot?

Lectrr raakt maatschappelijk een gevoelige snaar. In onze inbox en reacties op sociale media merken we dat veel mensen dat gevoel van verontwaardiging delen. Tegelijk zien we het nieuws over het lot van de onderzeeër veel aandacht trekken. Gisteren was het bericht over de reddingsoperatie veruit het meest gelezen artikel op de website van VRT NWS en ook het pushbericht over de gevonden brokstukken werd meer dan gemiddeld geopend.