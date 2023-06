Fertiliteitsarts Herman Tournaye voorstander van afschaffen anonieme spermadonors: "Anonimiteit valt toch niet meer te garanderen"

De vrouw die via de rechtbank DNA van haar vermoedelijke biologische vader kan verkrijgen, kwam de man op het spoor via commerciële DNA-databanken. Dat rijst de vraag of anonimiteit überhaupt nog van deze tijd is. Het is alvast niet meer gegarandeerd, aldus Tournaye. “Al is het ook niet héél simpel om via zo’n databank iemand terug te vinden. Ik ken de zaak niet, maar het feit dat er naar een DNA-test gevraagd wordt via een rechtbank, toont aan dat je zekerheid alleen maar kan krijgen via een directe matching.”