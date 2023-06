Groot zuurstoftekort in Oost-Vlaamse waterlopen: "Gevolg van de klimaatverandering"

"Klimaatsverandering is een complex probleem en is niet in een vingerknip op te lossen in een context van warme, droge, zonnige zomers met weinig doorstroming in een waterloop. We zullen ermee moeten leven. Met onder meer de Blue Deal is de overheid bezig met de waterproblematiek, maar dat gaat heel traag, en helaas is de klimaatverandering ons in snelheid aan het pakken", besluit Mertens.