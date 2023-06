Gaswinning in Nederlandse provincie Groningen stopt op 1 oktober

Op 1 oktober 2023 draait de Nederlandse overheid de gaskraan dicht in de provincie Groningen, waar het grootste gasveld van Europa ligt. Daarmee komt er na 60 jaar een einde aan de gaswinning in het gebied. De afbraak van de gasinstallaties gaat pas een jaar later van start, zodat de gaswinning in geval van een strenge winter tijdelijk weer kan worden opgestart.