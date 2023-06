Friesland deelt gratis washandjes uit voor de planeet, maar die zijn niet meer populair: is hun onfrisse reputatie terecht?

Niets mis met washandjes dus, maar je moet ze wel juist gebruiken, zegt Callewaert. "Een nat washandje laten liggen in een hoekje is geen goed idee, want dan kan het schimmelen en krijg je te maken met vervelende geurtjes. Het allerbelangrijkste is dat je het goed laat drogen na gebruik, in de zon, of op de verwarming. Zo vermijd je dat bacteriën zich ophopen."