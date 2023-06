Gedetineerden volgen unieke opleiding in de gevangenis van Brugge waarbij ze leren en werken combineren

In de gevangenis van Brugge startte er in september een bijzondere opleiding om met CNC-machines te werken. Heel wat bedrijven komen mensen tekort die met die toestellen kunnen werken. De opleiding is dus zeer interessant naar toekomstige tewerkstelling. Maar het is ook de eerste keer dat gedetineerden leren en werken konden combineren in de gevangenis. "In onze metaalwerkplaats in de gevangenis van Brugge hebben we al langer CNC-machines staan", zegt Tine Verhenne van Cellmade, de organisatie die gedetineerden aan het werk zet binnen de gevangenis. "Dat is niet nieuw. We gebruiken die om metalen onderdelen te maken voor externe bedrijven, deursloten bijvoorbeeld of scharnieren. Het nieuwe is dat de gedetineerden de vaardigheden die ze leerden niet alleen in onze werkplaats kunnen gebruiken, maar ook later, wanneer ze vrij komen. Heel wat bedrijven zijn op zoek naar gediplomeerde CNC-operatoren."