Treinverkeer tussen Brussel en Leuven komt weer op gang na ongeval in Veltem

Een ongeval in Veltem-Beisem stuurde het treinverkeer tussen Brussel en Leuven vrijdagmiddag volledig in de war. De NMBS legde vervangbussen in en enkele treinen werden omgeleid.

Sinds vrijdagmiddag 16.00 uur rijden er weer treinen op die lijn, maar de gevolgen voor de avondspits zijn groot : "Tijdens de avondspits zullen heel wat treinen nog met vertraging rijden. Het zal nog even uren voor de toestand genormaliseerd is", zegt Thomas Baeken van spoorwegbeheerder Infrabel.