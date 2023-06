Genks transportbedrijf H.Essers moet schadevergoeding betalen aan Roemeense vrachtwagenchauffeur, advocaat eist 200.000 euro

Het transportbedrijf H.Essers uit Genk moet een schadevergoeding betalen aan een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Zo staat in een arrest van het Antwerpse arbeidshof. Dat schrijft het Belang van Limburg en het bericht is bevestigd aan onze redactie. De chauffeur was in dienst genomen bij een Roemeense vestiging van het transportbedrijf, maar heeft een hele tijd in ons land gewerkt met een Roemeens contract. Daardoor kreeg hij echter veel te weinig loon.