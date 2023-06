Gert Verhulst na 4 weken zonder alcohol: “Sinds ik niet meer drink, voel ik me beter” 

Gert Verhulst drinkt al vier weken geen alcohol meer. “Als je zegt dat je stopt met drinken, denken mensen altijd dat je tot daarvoor een gigantisch alcoholprobleem had. Dat is gelukkig niet zo.” Gert wilde vooral weten wat geen alcohol drinken met zijn lichaam doet. “Dat ik zo’n groot verschil zou voelen had ik nooit gedacht”, vertelde hij in “Goeiemorgen morgen!” op Radio2.