Politie vindt gestolen boot terug in Kinrooi

Een alerte schipper had gemerkt dat de boot al enkele dagen voor anker lag in de Maasplas en overschilderd werd. Dinsdag verwittigde hij de politie. Die ging met een patrouille-motorboot ter plaatse, maar er was niemand aanwezig op de boot. Na onderzoek bleek dat de boot gestolen was in Nederland.

De politie heeft de boot intussen naar de nabijgelegen jachthaven gesleept en de Duitse eigenaar verwittigd. Het onderzoek naar de daders loopt nog.