Vzw NjaNja zal gezonde brooddozen aan Antwerpse scholen leveren: "We willen ook lege brooddozen vullen"

"Het idee is ontstaan vanuit een gemis. Ik had het altijd heel druk en was laat thuis. Dan vond ik het lastig om 's morgens vroeg nog gezonde brooddozen te vullen voor mijn kinderen. En ik bedacht me hoe raar het is dat we alles kunnen bestellen, behalve een voedzame brooddoos", vertelt Julie Brancale van NjaNja.