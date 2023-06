Herdenking op Nieuw Zuid in Antwerpen voor slachtoffers ingestorte school

"Er is een structureel probleem in de bouw want tussen 2016 en midden 2022 overleden 214 bouwvakkers en zijn er 33.000 arbeidsongevallen gebeurd met blijvende ongeschiktheid. Dat zijn de officiële cijfers die we krijgen, het gaat dus enkel om de arbeiders die officieel ingeschreven zijn in de bouw en niet over de gedetacheerden, " zegt De Schutter.