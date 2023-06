Italiaanse verenigingen in Limburg lanceren hulpactie voor heropbouw na overstromingen in Noord-Italië

"We willen alle projecten en acties samenbrengen, om de opbrengsten op één rekening te storten, zodat we na een jaar een mooi project naar voor kunnen schuiven", zegt Luciano Ferro, secretaris van Comites Limburgo. "We willen het geld niet aan de grote verenigingen geven, dan weten we niet waar het geld naar toe gaat, maar we willen ook niet individueel helpen."

Leden van de koepelvereniging gaan ter plaatse kijken waar het meeste nood aan is. Wie zelf wil doneren, kan alle informatie vinden op de facebookpagina van Comites Limburgo.