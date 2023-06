Minder klachten over elektronisch betalen, maar meer over handelaars die cash weigeren

Nico Volckeryck is directeur van het NSZ, het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. “Handelaars moeten mee met hun tijd, zeker als ze geen klanten of omzet willen verliezen. Maar het aanbod en de werking van de digitale betaalmiddelen zit complex in elkaar. En ze kosten de handelaar geld."

"Payconiq is niet gratis voor een zelfstandige. Die werken ook met een commissie, want ook zij moeten hier geld aan verdienen. We pleiten er voor dat het allemaal laagdrempeliger wordt, minder duur en minder complex.“