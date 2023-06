Van "iedereen verliest" tot "haperend moreel kompas": regeringscrisis domineert krantencommentaren

In zijn val wees hij naar minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). De bal kwam aan het rollen en het einde is nog niet in zicht. Zal Lahbib kunnen aanblijven? Staat Vivaldi nog sterk? Zal dit allemaal gewoon overwaaien? Dat is nog allemaal afwachten, maar in de tussentijd domineert het onderwerp wel de krantencommentaren in het hele land. En de teneur is scherp.