Leerlingen basisschool ’t Nederwijsje in Hoeselt krijgen speelzone in natuurgebied Vallei van de Winterbeek

De leerlingen hebben de speelzone vanmiddag officieel geopend. Jos Gregor, directeur van 't Nederwijsje is nu al heel enthousiast: "Er zijn twee speelelementen om te ravotten en er werden hoogstamfruitbomen en notenbomen geplant. Daar kunnen we over enkele jaren de vruchten plukken." In het najaar komt er ook een buitenklas. Zo wordt er een houten constructie gebouwd waar kinderen eventueel kunnen schuilen voor de regen of hevige zon. Die zal volledig gemaakt worden met hout uit natuurgebieden van Natuurpunt.



Ook Natuurpunt is enthousiast: "Met de school hebben we een nieuw publiek kunnen bereiken en hopen we nieuwe vrijwillige medewerkers warm te krijgen voor onze natuur", besluit Guido Bijnens van het beheerteam van Natuurpunt.