Man uit Oudenaarde die eigen pitazaak in brand stak, krijgt in beroep zwaardere straf: vier jaar cel met uitstel

Een man uit Oudenaarde die zijn eigen pitazaak in brand had gestoken, heeft in beroep een zwaardere straf gekregen dan bij zijn eerdere veroordeling: vier jaar cel in plaats van drie. De procureur-generaal had in beroep een nog hogere straf gevorderd, vijf jaar cel, omdat er boven de pitazaak ook mensen woonden. Maar het Hof ging daar niet op in en veroordeelde de man uiteindelijk tot vier jaar cel met uitstel, hij moet ook 60.000 euro schade vergoeden.