Metropoolstraat in Schoten langs Albertkanaal na anderhalf jaar opnieuw open voor verkeer

Aan de Metropoolstraat is het kanaal met 15 meter verbreed. Eerder kwam er ook een nieuwe en hogere Hoogmolenbrug. Op die manier kunnen er meer en grotere schepen over het Albertkanaal varen. "Ook de fietsers hebben er baat bij, want er is een mooi dubbelrichting fietspad. Het is kortom een win-win voor iedereen: voor alle duurzame verplaatsingen voor personen en goederen. Daar zetten we op in", zegt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister voor mobiliteit.