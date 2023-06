Mia Doornaert op zoek naar een man uit Leuven die ze aanreed op weg naar staatsdiner

"Ik zit met een enorm probleem", begon Doornaert haar verhaal."Dinsdag ben ik onderweg naar het Koninklijk Paleis in Laken op mijn voorligger gebotst toen we in de file stonden. Dat gebeurde bij het buitenrijden van de tunnel aan het Brusselse Saincteletteplein. Op dat moment was ik zo gehaast, dat ik geen tijd had om het aanrijdingsfomulier in te vullen. Maar ik heb de man wel zijn telefoonnummer gevraagd om hem nadien te contacteren."