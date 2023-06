Overijse2002-N-VA samen met oppositiepartij CD&V naar de kiezer in Overijse

Overijse2002-N-VA trekt volgend jaar samen met CD&V naar de kiezer. Dat is opvallend, want CD&V is nu nog een oppositiepartij in Overijse. Lijsttrekker wordt huidig burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002). Beide partijen hebben vroeger al wel samen een kartel gevormd.