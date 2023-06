Na zes jaar wordt opnieuw gestart met uitbreiding van het industrieterrein aan de vroegere kolenhaven in Lummen

De zogenaamde insteekhaven in Lummen, vlakbij de grens met Heusden-Zolder, is de vroegere kolenhaven die via een spoorweg met de mijn van Zolder was verbonden. Na de sluiting van de mijn was het gebied bedoeld als industriezone, vooral omdat er nood is aan grond voor bedrijven die grondstoffen of producten willen vervoeren via het kanaal. Maar in 2017 heeft Vlaams minister Weyts (N-VA), die toen bevoegd was, de plannen moeten opbergen. Er was teveel protest van de gemeentebesturen van Heusden-Zolder en Lummen én van de buurtbewoners die vreesden voor overlast van vrachtwagens.