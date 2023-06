Naar de bib in de kerk? Dat kan binnenkort in Grimbergen

De eigendomssituatie van een aantal kerken en pastorieën in Grimbergen was al geruime tijd onduidelijk. "Daar is nu duidelijkheid over, dankzij een akkoord tussen het gemeentebestuur en het Centraal Kerkbestuur", zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). "Het aantal kerkgangers slinkt. Kerkelijke gebouwen en hun omgeving blijven wel van groot historisch en sociaal belang voor onze samenleving. We willen daarom een duurzame toekomst bieden aan die gebouwen en sites, met respect voor de religieuze functie."