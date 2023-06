Ondanks klimaatdoelstellingen, telewerk en meer fietsen naar het werk: filecijfers breken records

In de afgelopen maanden stonden er alleen maar zegeberichten in de kranten en op onze website. Volgens het Verplaatsingsonderzoek Vlaanderen gebruiken we (gemeten over alle verplaatsingen) voor het eerst minder dan 60 procent de auto. In het woon-werk verkeer gebruiken Vlamingen nog voor 62 procent de auto maar intussen ook al voor 22 procent de elektrische fiets. Volgens de FOD Mobiliteit is het woon-werk verkeer met de fiets sinds 2005 zelfs met 80 procent toegenomen.

En toch blijft de filedruk stijgen. Mei 2023 klokte af op een gemiddelde van 1078 kilometer.uur. Met filedruk bedoelt Statistiek Vlaanderen de gemiddelde omvang van de files. Het cijfer combineert filelengte met fileduur, en wordt uitgedrukt in kilometer.uur. Honderd kilometeruren is bijvoorbeeld het equivalent van 100 kilometer file gedurende één uur of 200 kilometer file gedurende een half uur.

Daarmee is mei 2023 de drukste meimaand ooit, en in absolute termen zelfs de derde zwaarste over alle maanden en jaren gemeten. Op de eerste plaats staan juni 2019 (1107 kilometer.uur) en oktober 2021 (1079 kilometer.uur). Het verkeerscentrum heeft slechts sinds 2011 echt betrouwbare metingen. De eerste strucurele files in België ontstonden in 1986 maar waren zeker niet zolang als in 2011.