Orka's "vallen opnieuw schip aan": zijn ze echt boos of volgens ze gewoon hun instinct?

Revenge of the killer whales? Een spannende filmtitel misschien, maar veel te voorbarig vindt Els Vermeulen, zeezoogdierenonderzoeker aan de universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika. "Het woord aanvallen is al betwijfelbaar", zegt ze in de Radio 1-podcast Het Uur van de Waarheid. "Het gaat om negatieve connotatie die wij geven aan gedrag dat we niet begrijpen. Op de beelden zie ik ook niet meteen agressief gedrag, eerder nieuwsgierigheid. Beelden tonen ook aan dat het niet altijd gaat om die kielen stuk te maken en als het schip stil ligt stoppen ze ook vaak. Misschien zijn ze dus gewoon erg gefascineerd door de beweging ervan."