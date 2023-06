Beersel legt rouwregister na plotse dood ex-Rode Duivel Stéphane Demol: "Altijd eenvoudige kerel gebleven"

Ex-Rode Duivel Stéphane Demol overleed aan een hartstilstand. Demol sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Hij werd 57 jaar. Demol begon zijn voetbalcarrière in Drogenbos en speelde daarna onder meer bij Anderlecht, Bologna, Porto en Standard. Hij was ook 38 keer Rode Duivel. Op het WK 1986 in Mexico scoorde hij in de memorabele wedstrijd tegen de Sovjet-Unie. Het werd toen 3-4 voor België. Maar ondanks zijn succes op het voetbalveld bleef hij altijd een eenvoudige kerel, weet burgemeester Vandaele.

"Ook toen hij bekend werd, kwam je hem nog altijd tegen in een gewoon volkscafé. Hij is nooit naast zijn schoenen gaan lopen. Eenvoud sierde hem. Hij kwam uit gewoon arbeidersgezin en dat heeft hij nooit vergeten. Hij heeft zich ook altijd bekommerd om de plaatselijke voetbalploeg in Beersel." Na zijn spelerscarrière werd Demol trainer, onder meer bij SK Halle en verschillende clubs in binnen- en buitenland.