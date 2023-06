"Mijn zoon had maar één missie: naar Europa gaan": waarom steeds meer Pakistanen hun leven riskeren op de Middellandse Zee

De meeste Pakistanen die emigreren, hebben geen opleiding of zijn arbeiders. Voor hen is het extra moeilijk om aan een werkvisum te raken. Maar ook Pakistanen die wel opgeleid zijn, hebben het alsmaar moeilijker om in eigen land te overleven. Mensensmokkelaars maken daar handig gebruik van. Ook in Pakistan groeit hun aantal. De overheid treedt er amper tegen op.



Wie er in slaagt Europa te bereiken en werk vindt, is in staat om wat geld te sparen en naar huis te sturen. Pakistanen met werkende familieleden in het buitenland kunnen op die manier overleven in eigen land. Al dat buitenlandse geld zorgt er ook voor dat de Pakistaanse economie nog een beetje overeind blijft. Volgens officiële cijfers registreerde Pakistan vorig jaar bijna 830.000 Pakistaanse werknemers in het buitenland, het hoogste aantal sinds 2016. Wellicht zijn het er veel meer.