Plannen voor trambus Spartacus in Maasmechelen voorgesteld

“Men is ingegaan op de suggesties van veel mensen, vooral in Opgrimbie, om de knip die men had voorzien in de Heirstraat niet te behouden, en daar gewoon te gaan werken met snelle en slimme verkeerslichten”, duidt burgemeester Raf Terwingen (CD&V) de plannen. “Zo worden de lichten rood als de sneltrambus aankomt, en is er dus geen permanente knip in de Heirstraat richting Opgrimbie.”