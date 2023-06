Politie start onderzoek naar video van vechtpartij in Menen op sociale media

"Wij nemen deze feiten heel ernstig. Het gaat om abrupt geweld van mensen die iemand proberen te kwetsen, pesten en slaan", zegt woordvoerder van politiezone Grensleie Stefaan Vannieuwenhuyse. Sinds donderdagavond circuleert een video op sociale media die zich afspeelt op het Sint-Jozefsplein in Menen. Op de video is te zien hoe een jongeman een andere jongen, die in een hoekje zit, slaat en schopt. Pas wanneer een meisje tussenkomt, stopt het geweld.

Ondertussen heeft de politie contact opgenomen met de persoon die het filmpje op sociale media heeft geplaatst. "We hopen op basis van die getuigenis zo snel mogelijk na te gaan wie het slachtoffer is en waarom de feiten zich afspelen", zegt Vannieuwenhuyse. "Misschien kennen de jongeren in het filmpje elkaar van op school. We hopen hen allemaal te kunnen identificeren."

Toch blijft de politie voorzichtig met de gegevens van de personen in de video. "Het gaat over minderjarigen en videomateriaal. We moeten alle wetgevingen respecteren", sluit Vannieuwenhuyse af.