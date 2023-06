Prinses Claire bezoekt afdeling houtbewerking van middelbare school De Prins in Diest

Leerling Otis Balz sprak met de prinses over het portfolio, op basis waarvan hij beoordeeld wordt en punten krijgt. "Ik had wel een beetje stress, maar het ging best vlot. Ze had ook veel vragen." Maar dat was geen probleem voor Otis. "Ik ken heel veel van hout en ik weet hoe deze richting werkt." Voor de leerling was het de eerste keer dat hij de prinses in het echt zag. "Ik vind het heel speciaal, de koning en de koningin heb ik al eens gezien omdat mijn papa in het leger zit, maar de prinses had ik nog nooit ontmoet."