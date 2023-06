Raad voor Journalistiek geeft Magnette gelijk in zaak tegen HLN over grapje luie Walen en hardwerkende Vlamingen

In een interview met Dag Allemaal in februari van dit jaar had PS-voorzitter Paul Magnette het over de communautaire clichés in dit land, en toonde hij zich van zijn meest grappende kant.

"Er is ’n veelzeggende mop. Een Vlaming passeert ’n visser langs een Waals riviertje. ‘Waarom koop je geen grote boot met veel lijnen, zodat je zoals ik meer verdient en sneller kan stoppen met werken?’ vraagt de Vlaming. ‘En wat ga je dan nadien doen?’ vraagt de Waal. ‘Ah, dan ga ik vissen zoals jij.’

Waarop Magnette besloot: "Waarom het geluk zo lang uitstellen, vragen veel Walen zich af. Walen genieten graag van het leven. Is dat zo verkeerd?"

Wat verderop in het interview gaat het over de Vlamingen. "Ik heb het gevoel dat Vlamingen soms te veel willen. Ik begrijp het ergens wel: eeuwenlang was er armoede, en het zit blijkbaar in de genen om zo hard mogelijk te werken. Soms misschien ten koste van het eigen geluk."

Dag Allemaal plakt dat bij het begin van de tekst aan elkaar. "Bij Vlamingen zit het blijkbaar in de genen om altijd hard te moeten werken. Walen genieten liever een beetje van het leven, wat is daar mis mee?". En HLN.be, dat tot dezelfde mediagroep behoort, nam het interview over en bombardeerde dat ene zinnetje tot titel.

Zeer tegen de zin van Magnette, die een klacht indiende bij de Raad voor Journalistiek. En nu dus gelijk heeft gekregen omdat de titel de geest van het gesprek niet weergaf.

“HLN.be linkt in de titel deze twee passages direct aan elkaar, terwijl het gaat om antwoorden op twee opeenvolgende vragen en klager in het tweede antwoord eerst een mop vertelt.” Voor de Raad kan de titel "leiden tot misleiding van het publiek".

De (vermeende) uitspraak van Magnette veroorzaakte behoorlijk wat deining, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Eén van de meer opmerkelijke reacties kwam van Magnettes grote rivaal, MR-voorzitter George-Louis Bouchez die de PS na het interview ging omschrijven als de "Partij van de Siësta". Volgens Vlaams Open VLD-minister Bart Somers bewees Magnette meteen dat hij ongeschikt is als premier.