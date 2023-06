Radio2-icoon Christel Van Dyck neemt na 35 jaar afscheid en gaat met pensioen

Christel Van Dyck begon in 1985 als nieuwslezer en redactiemedewerker bij Studio Brussel. Nadien maakte ze de overstap naar Radio2 in Limburg bij onder andere de programma's "Op zoek naar Oscar", "Het eerste bedrijf" en "Mag het iets meer zijn".

Eind jaren 80 was ze ook te zien op BRT1 in het jeugdprogramma "Klim op" samen met Ben Crabbé. En later op TV1 met "Kwislijn".

In 1993 was ze te horen bij Radio2 in Antwerpen als opvolgster van Lutgart Simoens bij "Vragen staat vrij". Samen met Filip Pletinckx presenteerde ze "Met twee". Vervolgens presenteerde ze nog programma's zoals "Huisraad "en "De zevende hemel".