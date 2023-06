Rechter verplicht vermoedelijke spermadonor tot DNA-test op vraag van donorkind: "Ik wilde geen anoniem kind zijn"

"Ik ben niet uit op een erfenis of op een blijvende band met hem. Ik wil enkel mijn jarenlange existentiële vraagstuk beantwoord zien. Ik vind dat zowel de donor als ikzelf slachtoffer zijn van de doofpotpraktijken die zo typerend zijn voor anonieme donatie en waarbij geen rekening gehouden is met de langetermijngevolgen."



"Ik probeer me in te leven in zijn angsten en zijn onbegrip over de situatie waarin hij beland is. Geen van ons beiden heeft ervoor gekozen om op deze manier in elkaars leven te verschijnen. Ik vind het dan ook jammer dat het bemiddelingsproces via het Afstammingscentrum niet gelukt is, omdat ook hij daar op psychosociale ondersteuning had kunnen rekenen. Voor mijn eigen verwerkingsproces heb ik die rechtstreekse DNA-test wel absoluut nodig."