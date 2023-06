Renovatie oud postgebouw Lokeren ligt stil na evacuatie omwonenden door mogelijk instortingsgevaar

Een twintigtal bewoners van twee appartementsgebouwen in Lokeren zijn even geëvacueerd nadat ze scheuren hadden vastgesteld in de gevel. Voor de renovatie van het oude postgebouw, waren gisteren diepe boringen gedaan, maar of die de oorzaak waren is nog niet duidelijk. De brandweer evacueerde de bewoners voor de zekerheid, maar na een uurtje bleek uit een controle dat er geen gevaar was. "De werken liggen nu stil, en we bekijken hoe het nu verder moet", zegt schepen voor Huisvesting Filip Liebaut (CD&V).