Royals op zondag - Golf aan emoties voor Charles bij paardenrace en Ingrid Alexandra verliest potje voetbal na diploma

Wat is Royal Ascot?



Een traditie die teruggaat tot 1711, op initiatief van koningin Anne, en die sindsdien de steun van twaalf monarchen kreeg. Net zoals koningin Elizabeth II is zoonlief koning Charles III een paardenliefhebber (en -fokker).



Hij erfde de racepaarden van zijn moeder en verkocht er in oktober nog 14 waaronder prijsbeest Just Fine die goed was voor honderd overwinningen en een bedrag van 350.000 euro.



Elizabeth II kreeg van haar vader koning George VI de Royal Stud in Sandringham, een fokkerij die veel renpaarden en winnaars voortbracht. Volgens vriend en manager John Warren waren paarden voor de toenmalige queen "een enorme vlucht" van haar koninklijke taken en was ze tegelijkertijd een geweldige promotor van de Britse races.