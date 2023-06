Opnieuw Amerikaanse opperrechter in opspraak door prijzige luxetrip en gratis privévlucht van miljardairs

Maar daar stopt de controverse niet. Paul Singer is de eigenaar van een hedgefonds, een beleggingsfonds dat zich voor slechts een beperkt aantal investeerders openstelt. In de jaren na de visvakantie was zijn fonds betrokken partij bij zaken die voor het Hooggerechtshof werden behandeld. Zo is er de rechtszaak van Singers fonds tegen de Argentijnse staat in 2014. Opperrechter Alito stemde toen met de meerderheid van de rechters mee in het voordeel van het fonds, waardoor Argentinië een bedrag van 2,2 miljard euro aan het fonds moest uitbetalen.