Shuttlebus en veiliger fietsverkeer in Lokeren: "Om meer werknemers met de trein of de fiets  te laten pendelen"

"Van de werknemers die vanuit Lokeren of een buurgemeente naar een industriezone aan de E17 gaan, zouden twee op de vijf er sneller geraken met de fiets dan met de auto", zegt Philippe Heyvaert, secretaris-generaal van Voka - KvK Antwerpen - Waasland.

Voor werknemers die van ver moeten komen zijn er ook alternatieven. Een treinrit, gecombineerd met een shuttlebus naar de bedrijvenzones, zou in bijna 20 procent van de gevallen een oplossing bieden. "Als er een shuttlebus komt, zou dit alternatief ervoor kunnen zorgen dat Lokerse bedrijven toch werkkrachten kunnen vinden in Antwerpen of Gent", zegt Heyvaert nog. "Want wie langs de E17 komt, staat heel dikwijls in de file, en dat maakt werken in Lokeren niet aantrekkelijk."

Momenteel komen vier op de vijf werknemers met de auto naar het werk in de bedrijvenzone langs de E17.