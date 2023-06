Couleur Café is gestart bij zomerse temperaturen, festival zet voor het eerst herbruikbare bekers in

Het is al de tweede keer deze zomer dat het Ossegempark het decor is van een meerdaags festival. Eind mei was er de tweede editie van CORE Festival, een festival waarvoor Rock Werchter en Tomorrowland samenwerken qua organisatie en programmatie. In aanloop naar CORE was er kritiek dat het Osseghempark niet bestand is tegen meerdere massavenementen op korte tijd. Na Couleur Café is er nog folk- en jazzfestival Brosella, op 8 en 9 juli in het groentheater van het park.

Om het Ossegempark te beschermen tegen de duizenden festivalgangers die dit weekend naar Couleur Café afzakken, neemt het festival enkele maatregelen, waaronder een eigen Ecoteam onder leiding van Alessio Porcelli. "Mits een goede voorbereiding kan je het park zo goed mogelijk beschermen", zegt Porcelli aan BRUZZ.

Vooral de bomen in het park worden zo veel mogelijk gevrijwaard. Er wordt ook zogenoemd "geotextiel" ingezet op bepaalde plekken, om het gras te beschermen. Er zijn ook 18.000 draagbare asbakken voorzien, om sigarettenpeuken op te vangen. Het festival laat ook weten dat het afval goed zal gesorteerd worden.