Gratis stadsfestival Genk on Stage gestart: 3 dagen muziek met 100 artiesten op 15 podia

Eerder op de avond heeft de Belgische groep High Hi opgetreden op het hoofdpodium. Het trio gaat een goedgevulde festivalzomer tegemoet, met een 15-tal shows.

"Het is één van onze eerste festivals na Gladiolen eind mei, dus we hebben er enorm veel zin in", vertelt drummer Dieter Beerten bij Stubru. "Ook op Dour en Cactus Festival spelen we binnenkort voor het eerst: allebei plekken waar ik nog nooit ben geweest en dus heel benieuwd naar ben", zegt zangeres Anne-Sophie Ooghe.

Naast hun eigen shows speelt High Hi begin juli ook het voorprogramma van de Franse band M83, in Rijsel en Luxemburg. "We zijn met elkaar in contact gekomen via direct messages op sociale media, omdat we fan zijn van elkaars muziek. Daarna zijn we naar Antibes afgereisd om elkaar te leren kennen. Daar zijn twee shows uitgekomen, en misschien gebeuren er nog dingen."