Suleman (19) die omkwam in onderzeeër was "doodsbang" om mee te gaan, maar wilde zijn vader plezieren

De flamboyante miljardair was volgens de mededeling "een zeer gepassioneerde avonturier". "Hij was altijd op zoek naar het volgende avontuur." Voor zijn fatale duik naar de Titanic, had hij er ook al een trip als ruimtetoerist op zitten. "Het is opmerkelijk wat hij allemaal heeft bereikt", gaat het voorts. "We putten troost in het feit dat hij gestorven is tijdens wat hij graag deed."