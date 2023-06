Tweede deel van Zuidpark op de Antwerpse Gedempte Zuiderdokken is klaar

Op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen is nu ook het tweede deel van het langverwachte Zuidpark geopend. Het gaat om het centrale gedeelte tussen de Gillisplaats en de Museumstraat. Het vroegere parkeerterrein in Antwerpen Zuid maakt plaats voor een nieuwe groene long in de stad. Op het middelste gedeelte is er een enorme groene grasvlakte aangelegd. "We maken er een soort Central Park van Antwerpen Zuid van," klinkt het bij schepen Annick De Ridder (N-VA).