Vanaf dit jaar geen cash geld en drankbonnetjes meer op eerste cashless editie van Genk On Stage

"Daarnaast zijn er dit jaar meer dan 15 podia, dat is een uitbreiding in vergelijking met vorige jaren", zegt Wouters. Welke namen staan er op die podia? "Vanavond hebben we Merol, daar kijk ik zelf heel hard naar uit", zegt de algemeen coördinator van het stadsfestival. "Morgen hebben we onder andere Noordkaap, Rowwen Hèze, Yong Yello en Daan. Zondag is er Pommelien Thijs, Cleymans & Van Geel,..." Het volledige programma en nog andere info is te vinden op de website van Genk On Stage.