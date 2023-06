Preventieve schorsing financieel directeur Sint-Truiden vernietigd: "Beslissing is aan de strenge kant" 

Volgens Gumienny is en blijft het een beslissing van een Beroepscommissie. "Zo loopt de rechtsgang nu eenmaal. We leggen ons erbij neer. De man is voor de duidelijkheid nog steeds geschorst. Enkele weken is de preventie schorsing verlengd. Ook daartegen is beroep aangetekend. Zolang die procedure loopt, blijft ook de schorsing lopen. We zullen wel 20 procent van zijn loon terug moeten betalen. Ondertussen is ons tuchtonderzoek afgerond en zullen we overgaan tot een hoorzitting om een finaal oordeel te vellen in deze tuchtzaak."