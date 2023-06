Vervallen, leegstaand huis in Heers 's nachts ingestort

De brandweer van de zone Zuid-West-Limburg vermoedt dat het huis zo erg in verval was geraakt, dat het uiteindelijk is ingestort. Burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) vermoedt dat ook de felle regenbuien van gisterenavond er voor iets tussen zitten. "Het slechte weer kan er wel voor gezorgd hebben dat het dak het begeven heeft en daardoor is ingezakt. Jammer voor de eigenaar, want die was net begonnen met renovatiewerken. De plannen om het huis te stutten lagen al klaar."

Voor de veiligheid is de Bovenlingenstraat sinds deze nacht gedeeltelijk afgesloten. Omdat het ingestorte gebouw in een scherpe bocht ligt, zijn er verkeerslichten geplaatst om het verkeer in goede banen te leiden.