Verraden door buurman en gestorven in concentratiekamp: Rita uit Lubbeek vertelt het verhaal van haar grootvader tijdens WO II

Maar in Breendonk vond er wel een bijzondere ontmoeting plaats die een nog grotere impact op de familie van Rita had. "In Breendonk zat mijn grootvader vast met Gustaaf, de man die later mijn stiefgrootvader zou worden. Samen werden ze overgebracht naar Buchenwald en daar gaven ze elkaar een belofte om voor elkaars gezin te zorgen, mocht een van de twee sterven in het concentratiekamp. En zo komt het dat Gustaaf vele jaren later mijn stiefgrootvader is geworden."