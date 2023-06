Na regen komt zonneschijn: een warm en zonnig weekend voor de boeg met temperaturen tot 30 graden

Morgen wordt het zonnig met in het binnenland op meerdere plaatsen stapelwolken in de namiddag. De maxima schommelen van 22 graden aan zee en in de Ardennen tot 26 of 27 graden in het centrum.

Zondag wordt het zonnig en warm met maxima tussen 25 en 30 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig. In de nacht van zondag op maandag zou een storing vanaf het westen tijdelijk regen kunnen brengen, vooral dan in het noorden van het land.

Maandagochtend valt er mogelijk nog wat neerslag, voornamelijk in de noordoostelijke landshelft. Later wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog. Met een matige en aan zee tijdelijk vrij krachtige wind wordt het minder warm met maxima van 19 tot 23 graden.