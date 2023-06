137 procent meer voedselafval opgehaald in Brussel 

Sinds 15 mei is de oranje zak voor voedingsafval verplicht in Brussel. Dat blijkt een succes, zegt Net Brussel. De hoeveelheid gesorteerd voedingsafval is gestaag toegenomen sinds het begin van de hervorming, waarbij het volume steeg van 157 ton in de eerste week naar 345 ton in de vierde week. Ook appartementsgebouwen met grote containers tonen bemoedigende cijfers, met 227 ton opgehaald voedingsafval sinds 15 mei.