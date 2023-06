Belgisch-Italiaanse zanger Claude Barzotti (69) overleden, bekend van "Le Rital" en "Madame"

Claude (Francesco) Barzotti werd in België geboren als zoon van Italiaanse immigranten; zijn vader was mijnwerker. Hij werd in Sicilië opgevoed door zijn grootvader en keerde daarna terug naar ons land, waar hij een klassiekemuziekopleiding kreeg.

Barzotti bleef door en door Italiaan, zoals blijkt uit "Le Rital", een van zijn grootste hits uit 1983. Over het racisme waar hij mee te maken kreeg: "Op school had ik weinig vriendjes; ik droomde ervan een wit kind te zijn", maar ook over zijn trots als Italiaan. Van de plaat werden anderhalf miljoen exemplaren verkocht. Tussen twee haakjes: "Rital" is een Franse geuzennaam voor "Italiaan".